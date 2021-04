[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주지방경찰청은 지난 26일부터 오는 6월 30일까지 전화금융사기 범죄를 뿌리뽑기 위해 집중단속기간을 운영한다고 30일 밝혔다.

이번 단속은 코로나19 장기화로 국민경제가 위축된 가운데 ‘전화금융사기’ 지속적으로 발생하면서 추진됐다,

특히 지난해 11월을 기점으로 전화금융사기 편취수법의 대부분을 차지하던 ‘계좌이체형’이 감소한 반면 ‘대면편취형’ 급증하기 시작했다.

제주경찰은 계좌분석을 중심으로 한 기존의 수사방식에 더해 초동수사 및 추적·탐문수사 등 현장수사역량을 강화하기 위해 수사·형사 유기적 협조로 범인검거에 주력할 계획이다.

제주경찰은 “전화금융사기 피해 예방을 위한 홍보전략을 강화해 범죄 발생이 일어나지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

