[아시아경제 김유리 기자] 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 86,500 전일대비 2,100 등락률 -2.37% 거래량 2,816,597 전일가 88,600 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 호텔신라, 4분기 만에 흑자전환 "경영 효율화 따른 266억 흑자"(상보)이건희 유산 상속 관전 포인트 'JY 배분율·역대급 사회환원'외국인, 3주 연속 '사자'…LG화학 사고 삼성SDI 팔고 close 는 30일 올해 1분기 영업이익이 266억원으로 지난해 같은 기간 적자에서 흑자 전환했다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 7272억원으로 22.9% 줄었고 당기순손실은 15억원으로 손실폭을 줄였다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr