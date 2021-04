남원시 ‘지역특화콘텐츠 개발지원사업’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시(시장 이환주)는 남원다움관 실감콘텐츠 구축을 위해 지원한 ‘2021년 지역특화콘텐츠 개발지원사업’에 최종 선정돼 총 사업비 3억원(국비 2억원, 시비 1억원)으로 ‘남원잇-다’를 구축한다고 30일 밝혔다.

이번 국비공모사업 지원은 남원의 기억을 기록으로 보존하고 다양한 콘텐츠로 향유하는 남원다움관에 증강현실을 활용한 메타버스 공간을 구축, 시민 및 관광객에게 새로운 즐길거리를 제공할 필요에서 기획됐다.

‘남원잇-다’는 자체 제작하는 파노라마 증강현실(AR) 기기를 통해 지금은 사라진 남원의 과거모습을 관람하고 사람들이 함께 기억하는 삶의 기억을 미디어 월을 통해 공감하는 오감만족 힐링공간으로 개발될 예정이다.

이환주 남원시장은 “이번 국가예산 확보는 부족한 예산을 발품으로 획득한 좋은 사례”라며 “적극적인 자세가 남원시 발전을 위한 초석이 될 것”이라고 말했다.

