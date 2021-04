[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 30일 치러진 국민의힘 원내대표 경선에서 김기현 의원이 최종 당선됐다.

국민의힘 소속 의원 100명이 참여한 2차 결선 투표에서 김 의원이 66표를 얻어 신임 원내대표로 뽑혔다. 김태흠 후보는 34표를 얻었다.

당선된 김 신임 원내대표는 4선이며 울산 남구을 지역구 의원이다.

