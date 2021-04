中 당국 핀테크기업 길들이기 확산

앤트그룹 이어…텐센트 등 13곳 소환, 독점금지 시정명령

[아시아경제 권재희 기자] 중국 금융 당국이 텐센트를 비롯한 13개 정보통신(IT) 기업을 소환해 독점금지 규정을 위반하는 '주요 문제를 시정'하라고 명령했다. 앤트그룹으로 시작된 핀테크 기업 길들이기가 업계 전반으로 확산하고 있는 모양새다.

29일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 중국 중앙은행인 인민은행은 이날 성명을 통해 인민은행 및 보험 증권 등 금융기관, 외환규제당국이 13개 기업을 소환했다고 밝혔다. 이들 기업에는 텐센트, 바이트댄스, 바이두, 징둥닷컴, 메이퇀, 디디추싱, 씨트립 등이 포함된 것으로 알려졌다. 다만 이번에는 이미 규제를 받은 앤트그룹은 포함되지 않았다.

중국 시장감독관리 당국은 "과거 이들 기업의 눈부신 성장은 칭찬받을 일"이라면서도 "반 경쟁적 관행으로 인해 소비자들이 피해를 입고 있다"고 지적했다.

이에 따라 중국 당국은 이들 기업에 앤트그룹에 요구했던 것과 비슷한 수준의 시정을 요구했다. 이들 플랫폼이 은행에 총 제공하는 대출의 30%를 감당할 수 있도록 자본금을 충당하라는 것이 핵심이다. 이어 결제서비스와 기타 금융서비스간 부적절한 연동 관계를 끊을 것을 명령하고, 거래에 대한 투명성도 향상 시킬 것을 요구했다. 또 온라인 대출과 예금 수취 업무를 할 때 당국 규제를 준수할 것을 촉구했다.

중국 당국은 소비자 권익을 강화하고 그동안 핀테크 사업을 육성하는 과정에서 묵인된 공정경쟁의 룰을 바로 잡겠다는 입장이지만, 실상은 디지털 화폐를 추진하는 중국 정부가 핀테크 등 관련 산업 주도권을 되찾겠다는 의도로 풀이된다.

텐센트가 보유하고 있는 위챗은 10억명 이상의 이용자를 보유하고 있으며 이들의 대다수가 결제앱인 위챗페이를 사용하고 있는 것으로 나타났다. 텐센트와 앤트그룹 모두 휴대폰을 통한 결제 서비스로 시작해 대출, 투자, 보험 등을 제공하는 종합금융플랫폼으로 발전해 디지털화폐 개혁을 주도하고 있는 중국 금융 당국의 지위를 위협하고 있다. 징둥닷컴이나 디디추싱 역시 소비자 신용부문, 크라우드 펀딩 및 대출 상품을 출시한 바 있다.

중국 경제를 전문으로 하는 마틴 코르젬파 피터슨국제경제정책연구소(PIIE) 연구원은 "중국 핀테크 모델의 근본적인 변화가 시작되고 있다"며 "이는 매우 혁신적인 것으로 입증된 중국 앱 모델의 방향을 완전히 바꾸려는 시도"라고 평가했다.

