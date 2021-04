현대백화점 판교점, '#바캉스보따리' 전시…온라인 VR 투어도

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 오는 8월 29일까지 판교점 5층에 위치한 현대어린이책미술관에서 ‘#바캉스보따리’ 전시를 연다고 30일 밝혔다.

이번 전시에는 신동준·강혜숙·이수지·정진호·서현 등 한국을 대표하는 그림책 작가 11명으로 구성된 아티스트 북 그룹 바캉스 프로젝트가 옛 이야기를 재해석해 내놓은 그림 작품 200여 점을 선보인다.

현대어린이책미술관은 안전한 전시 관람을 위해 체온 체크와 출입명부 작성을 의무화하고, 매시간 단위 소독을 진행하는 등 방역을 강화해 운영할 예정이다. 특히 별도의 온라인 전시 홈페이지를 운영해 미술관을 직접 방문하지 않고 무료로 가상현실을 통해 전시를 체험할 수 있는 ‘VR 미술관 투어’ 서비스를 제공한다.

온라인 전시 홈페이지에서는 아동들이 참여할 수 있는 다양한 체험 활동을 운영한다. 대표적인 체험활동은 한 명씩 이야기의 한 장면을 그려 그림책을 완성하는 그림 이야기 릴레이와 작가들이 작품으로 표현했던 도깨비·용왕·초가집 등 옛 이야기 속 소재를 직접 그려보는 보따리 속에는 무엇이 들었을까 등이다. 여기에 다음달 중으로 전시된 작품을 모바일 게임처럼 즐길 수 있는 인터랙티브 아트 콘텐츠도 추가로 선보일 예정이다.

현대백화점 관계자는 “이번 전시는 위드 코로나 상황에서도 아이들이 집에서도 안전하게 전시를 접할 수 있도록 기존 전시보다 온라인 콘텐츠를 확대했다”며 “앞으로도 어린이들이 어디에서나 자유롭게 문화·예술을 접할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 선보일 계획”이라고 말했다.

