롯데카드, 알뜰폰 요금할인 '모바일 로카' 출시…"최대 2만원 ↓"

발급 후 1년간 알뜰폰 통신요금 매월 최대 2만원 할인

2년차부터는 통신요금 10% 할인에 모든 국내 가맹점 최대 1% 할인

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 모든 알뜰폰 통신요금을 할인해주는 '모바일 로카' 카드를 출시한다고 30일 밝혔다.

다음달 1일 선보이는 이 카드는 발급 후 12개월 간 알뜰폰 통신요금을 월 최대 2만원 할인해주고, 13개월차부터는 알뜰폰 통신요금 10% 할인 및 국내 모든 가맹점 최대 1% 할인 혜택을 제공한다.

발급 후 첫 12개월은 지난달 이용금액 40만·70만원 이상일 때 월 1만5000·2만원을 할인해준다. 13개월차부터는 지난달 이용금액이 70만원 이상일 때 통신요금 10%를 월 1만원까지 할인해주고, 국내 모든 가맹점에서 1%를 한도 없이 할인해준다.

특히 이 카드는 국내에 등록된 모든 알뜰폰 통신사를 대상으로 통합 할인혜택을 제공해, 중간에 통신사를 변경하더라도 할인 혜택을 계속 받을 수 있다.

연회비는 국내전용, 해외겸용(마스터·아멕스) 모두 2만원이다. 카드 신청은 알뜰폰 허브 포털 사이트와 알뜰폰 사업자 홈페이지, 롯데카드 홈페이지 및 빠른 카드신청에서 다음 달 1일부터 할 수 있다.

