G마켓, 결혼식은 ‘스몰’·혼수는 ‘빅’…코로나19가 결혼 풍경 바꿨다

[아시아경제 임춘한 기자] 예비부부들이 코로나19 여파로 결혼식은 작고 검소하게 진행하는 대신 가전·가구 등 혼수에는 오히려 지갑을 활짝 여는 것으로 나타났다.

30일 G마켓이 올해 1월1일부터 이달 27일까지 결혼 트렌드를 분석한 결과 혼수용 가구와 가전의 고객별 평균 구매단가는 전년동기대비 22% 증가했다. 반면 결혼식을 준비하는 스몰웨딩 용품의 객단가는 36%로 감소했다.

혼수용품 중 특히 가전의 객단가 증가세가 두드러졌다. 대표적으로 TV 객단가가 47% 증가했다. 지난해 100만원짜리 TV를 구매했다면, 올해는 147만원 상당의 TV를 구매했다는 의미다. 드럼세탁기(34%), 냉장고(15%) 등도 모두 증가세를 보였다. 가구에 대한 투자도 커졌다. 일반 소파의 객단가는 18%, 리클라이너 소파는 6% 올랐다. 침대와 아일랜드식탁도 각각 11%씩 증가했다.

반면 결혼식 준비 품목의 객단가는 하락세를 보였다. 웨딩슈즈 객단가는 43%, 웨딩카 장식용품은 36%, 코사지는 25%, 부토니에는 8% 감소했다.

G마켓 관계자는 “사회적 거리두기에 따라 결혼식 규모를 축소해야 하는 상황이 1년 이상 이어지면서 결혼식 보다 혼수 준비에 예산을 더욱 투자하는 경향이 보이는 것 같다”며 “이러한 웨딩 트렌드를 반영해 프리미엄 가전, 가구 프로모션을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

G마켓은 가전과 가구를 중심으로 적극적인 마케팅에 나선다. 다음달 2일까지 삼성 주방 가전 페스타를 열고, 냉장고 등 주방가전을 할인 판매한다. 또한 다음달 10일부터는 열흘간 옥션, G9와 함께 연중 최대 할인 프로모션인 빅스마일데이를 진행한다.

