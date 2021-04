"골친들과 생일, 기념일을 축하하고 응원하세요."

골프존이 플러스숍 선물하기 서비스를 오픈했다. 원하는 골프 상품을 구매 또는 선물할 수 있다. 기존 볼꼬리, 코스매니저, 실력 등급별 패키지 등의 스크린골프 아이템은 물론 모바일 기프티콘(커피, 피자, 치킨)과 현물 상품(골프문화상품권, 골프용품) 등 다양한 상품이 수두룩하다. 향후 다양한 인기 브랜드와 한정판 콜라보 상품까지 출시할 예정이다.

5월3일부터 31일까지 100% 당첨 룰렛 이벤트를 더한다. 모바일 앱 플러스숍에서 선물하기 기능을 이용하면 룰렛 1회 돌리기 기회가 주어진다. 4인 라운드권, 페이코인 등이 기다리고 있다. 골프존은 "더욱 재미있는 라운드를 하기 위한 서비스"라며 "색다른 즐거움이 느껴지도록 최선을 다하겠다"고 설명했다. 자세한 내용은 홈페이지 및 앱에 있다.