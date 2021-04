주금공, 취약계층 주거환경 사업에 기부금 전달

[아시아경제 송승섭 기자]한국주택금융공사가 29일 부산사회복지공동모금회에 ‘HF 클린하우스’ 사회공헌활동을 위한 기부금 8000만원을 전달했다.

HF 클린하우스는 청소·방역·소독을 통해 취약계층의 주거환경을 개선하는 사업으로 부산 지역 주거 취약계층 240가구가 대상이다. 청소 서비스는 지역자활센터협회와 협업해 사회 취약계층 129명에게 일자리를 제공하는 방식으로 이뤄진다.

최준우 사장은 “이번 사회공헌활동으로 어려움에 부닥친 취약계층이 더욱 쾌적한 주거환경에서 생활하기를 바란다”며 “앞으로도 서민 주거복지 증진과 지역 일자리 창출 등 공공기관의 사회적 책임을 적극적으로 이행하겠다”고 강조했다.

