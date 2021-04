KT,AICC 최초로 클라우드 보안인증 획득

[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 자사가 개발한 클라우드 기반 인공지능 콘택트센터(AICC) 서비스가 SaaS 표준등급 클라우드 보안인증(CSAP)을 획득했다고 29일 밝혔다.

이로써 KT는 음성인식, 음성합성, 자연어처리, 텍스트분석 등 AI 기술을 적용한 보이스봇과 챗봇 서비스를 클라우드 기반으로 공공기관에 제공할 수 있는 유일한 사업자가 됐다. 앞으로 KT는 코로나 자가검진 보이스봇이나 민원안내 챗봇 등 다양한 공공기관의 수요에 맞춰 클라우드 기반 AI 서비스를 제공할 계획이다.

CSAP는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 공공기관에 제공되는 민간 클라우드의 안전성과 신뢰성을 객관적으로 검증해 이용자의 보안 우려를 해소하고, 클라우드 서비스 경쟁력을 확보하고자 만든 제도다. 공공기관에 클라우드 서비스를 공급하려면 CSAP인증을 반드시 획득해야 한다.

최준기 KT AI/빅데이터 사업본부장(상무)은 “공공기관의 클라우드형 AICC 서비스 도입에 걸림돌이 되어온 보안 우려가 이번 CSAP 인증 획득으로 해소됐다”며, “많은 공공기관이 KT의 AI보이스봇과 챗봇을 활용해 업무를 개선할 수 있도록 사업 확대에 집중할 것” 이라고 말했다.

