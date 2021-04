[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 동아에스티=올해 1분기 잠정실적 매출 1409억원, 영업이익 9억원 기록

◆ LG화학=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출 9조6500억원, 영업이익 1조4081억원 기록

◆ GS건설=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출 2조113억원, 영업이익 1768억원 기록

◆ BNK금융지주=자회사 부산은행, 계열사 BNK캐피탈에 5000억원 대출 기한 연장 결정

◆ 신성이엔지=46억원 규모 공사 수주

◆ 현대에너지솔루션=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출 901억원, 영업이익 16억원 기록

◆ LG화학=기업지배구조 개선 위해 ESG위원회, 내부거래위원회 신설 결정

◆ NHN=종속사 NHN코미코, 운영자금 및 채무상환자금 조달 위해 619억원 규모 유상증자 결정

◆ LS=자회사 LS전선, 1300억원 규모 자사주 취득 결정

◆ 삼성물산=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출 7조8396억원, 영업이익 3026억원 기록

◆ LG하우시스=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출 7738억원, 영업이익 280억원 기록. 미국 자회사 등에 722억 원 채무보증 결정

◆ LG디스플레이=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출 6조8828억원, 영업이익 5230억원 기록

◆ BNK금융지주=자회사 부산은행, 보통주 1주당 286억원 현금배당 결정

◆ 삼성바이오로직스=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출2608억원, 영업이익 743억원 기록

◆ 삼성물산=반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업조합에 1조7800억원 규모 채무보증 결정

◆ 대한유화=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출 5573억원, 영업이익 865억원 기록

◆ 일동홀딩스=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출 1419억원, 영업손실 215억원 기록

◆일동제약=올해 1분기 잠정실적 매출 1331억원, 영업손실 138억원 기록

◆ 제이콘텐트리=최대주주 중앙홀딩스에 200억원 대여 결정

◆ 유니켐=종속사 유니원, 운영자금 조달 위해 419억원 규모 유상증자 결정

◆ SK이노베이션=자회사 SK루브리컨츠 주식 1600만주 1조937억원 상당에 처분 결정

◆ 파미셀=미국 써모피셔 사이언티픽과 15억원 규모 뉴클레오시드 공급 계약 체결

◆ 포스코인터내셔널=계열사 포스코인터내셔널 글로벌 디벨롭먼트에 2866억원 규모 채무보증 결정

◆ BNK금융지주=자회사 경남은행, 보통주 1주당 416억원 현금배당 결정

◆ 효성티앤씨=계열서 효성재팬에 424억원 규모 채무보증 결정

◆ 세이브존I&C=올해 1분기 잠정실적 매출 311억원, 영업이익 30억원 기록

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr