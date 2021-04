광진구, 재난지원금 ‘추가 자율 지원금’ 7억 원 지원

종교시설 및 복지시설 시설 당 100만원 씩 지원, 추가 발생한 미취업청년에 대한 취업장려금도 1인 당 50만원 씩 지원...사립유치원 21개소, 고시원 174개소, 결혼식장 5개소, 장례식장 2개소에 대한 지원 추진. 사립유치원 시설 당 100만원 지원, 고시원 시설 당 50만원, 결혼식장과 장례식장 시설 당 100만원 상당 방역물품 지원

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 위기극복 재난지원금 일환으로 총 7억 원 추가 자율지원금을 지급한다.

광진구 추가 자율지원금은 ▲종교시설 ▲복지시설(장애인시설, 발달장애인평생교육센터, 아동보호시설) ▲유치원 ▲기타시설(고시원, 결혼식장, 장례식장) ▲미취업청년 취업장려금으로 나눠 지급된다.

추가 자율지원금 지원대상은 시설별 현장의 목소리를 듣고 광진구 재난안전대책본부 의결을 거쳐 결정됐다.

종교시설 및 복지시설은 시설당 100만원 씩 지원되며, 추가 발생한 미취업청년에 대한 취업장려금도 1인 당 50만원 씩 지원된다.

더불어 코로나19로 피해를 입었으나 그간 지원이 취약했던 피해업종에 대한 지원도 이뤄진다.

이에 따라 지역내에 위치한 사립유치원 21개소, 고시원 174개소, 결혼식장 5개소, 장례식장 2개소에 대한 지원을 추진한다. 사립유치원의 경우 시설 당 100만원을 지원, 고시원은 시설 당 50만원, 결혼식장과 장례식장은 시설 당 100만원 상당의 방역물품을 지원한다.

이번 추가 자율지원금은 5월부터 대상별로 순차적으로 지급이 이뤄질 예정이다.

이에 앞서 구는 시-구 협력사업으로 388억 원 규모 위기극복 재난지원금 사업을 추진 중에 있으며, 이를 위해 2021년도 제1회 추가경정예산 76억 원을 추가 편성한 바 있다.

김선갑 광진구청장은 “코로나19로 피해를 입고 있는 업체와 개인 모두가 사각지대 없이 도움을 받을 수 있도록 시설별 현장의 목소리를 경청, 광진구재난안전대책본부 의결을 거치는 등 많은 고민과 협의를 거쳤다”며 “구민에게 실질적으로 도움이 되는 위기극복 재난지원금을 추가 지원함으로써 하루 빨리 일상과 생계 안정을 찾을 수 있기를 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr