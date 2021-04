[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시 작은성장동력사업의 하나로 내이동 의열기념관 주변 해천 항일운동테마거리 일부 구간에 LED 조명등을 준공했다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 약 2900만원의 예산을 들여 시내 지역을 밝게 조성함과 동시에 항일운동테마거리에 걸맞은 의열단 인장 모양의 LED 조명등을 10개소, 총 20개를 설치했다.

김창균 내이동장은 “우리 지역의 관광명소로써 찾아오는 방문객들에게 다양한 볼거리를 제공하게 됐다”며 “의열기념관 주변인 이 거리의 특색에 맞는 조명등을 설치하게 돼 기쁘게 생각한다”고 전했다.

한편 의열단 인장은 단재 신재호 선생님이 작성한 조선혁명선언문에 사용됐다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr