[세종=아시아경제 문채석 기자]

◆한국폴리텍대학

▶제주캠퍼스 지역대학장 김병환 ▶홍성캠퍼스 지역대학장 장우영 ▶순천캠퍼스 지역대학장 이종관 ▶영남융합기술캠퍼스 지역대학장 한해진 ▶부산캠퍼스 지역대학장 김용규 ▶동부산캠퍼스 지역대학장 황선구 ▶항공캠퍼스 지역대학장 문병철 ▶로봇캠퍼스 지역대학장 이연보

◆학교법인 한국폴리텍

▶기획국장 장세인 ▶교육훈련국장 김현철 ▶경영혁신단장 한광호 ▶감사실장 장수룡 ▶기획부장 박민상 ▶국제협력부장 이기선 ▶인사부장 안민재 ▶CEO지원부장 신상재

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr