장성군, 군급식로컬푸드지원센터 개소

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 28일 ‘군급식로컬푸드지원센터’에서 현판식을 갖고 본격 운영에 들어간다고 밝혔다.

행사는 코로나19 방역수칙 준수를 위해 유두석 군수, 삼서농협 관계자 등 최소 인원만 참석한 가운데 진행됐다.

‘군급식로컬푸드지원센터’는 총면적 1159㎡에 식재료 전처리시설(838㎡)과 저온저장고(321㎡)로 구성돼 있으며 총 사업비는 군비 포함 13억5000만원이 투입됐다.

또 주로 지역 농가에서 생산한 식자재를 전처리하거나 깐양파, 절임배추 등의 반가공품을 생산하며 전처리는 세척, 껍질벗기기 등 식재료를 가공하기 쉬운 형태로 처리하는 일련의 과정을 일컫는다.

센터 설립은 지난 2019년, 농림축산식품부가 주관한 ‘2020년 식품소재 및 반가공산업 육성 공모사업’에 삼서농협이 전남에서 유일하게 선정되면서 첫 발을 뗐다.

이번 군급식로컬푸드지원센터 개소로 인해 삼서농협은 그간 외부업체에 위탁했던 식재료 전처리 과정을 직접 진행할 수 있게 됐으며 역외 유출 비용 절감은 물론 보다 신선하고 안전한 식재료를 납품할 수 있게 돼 긍정적이라는 평가다.

군은 군급식로컬푸드지원센터 운영을 통한 농산물 공급체계 개선이 지역 먹거리 소비체계를 구축하는 ‘푸드플랜’의 성공적인 추진으로까지 이어질 것으로 전망하고 있다.

또 장성먹거리사업단과 함께 농가조직화와 로컬푸드 군급식 출하를 지속적으로 연계할 방침이며 지역 농산물 공급 비중도 70%까지 확대할 계획이다.

유두석 군수는 “군급식로컬푸드지원센터를 중심으로 청정 환경에서 재배된 농산물의 상무대 공급량을 늘려갈 계획이다”며 “지역 농가의 안정적인 소득 확보를 통해 ‘부자농촌’ 건설에 한 발 더 다가서겠다”고 말했다.

