거창군 영호남 6개 시·도 달빛내륙철도 건설 공동호소문 발표

영호남 6개 시도지사 거창군에 모였다!

[아시아경제 영남 취재본부 최 순경 기자] 경남 거창군은 거창군청 로터리에서 대구시와 광주시 등 6개 시도지사가 한자리에 모여, 22일 발표된 ‘제4차 국가철도망 구축계획(2021~2030)’에서 달빛내륙철도가 배제되면서 무산될 위기에 처하자 신규 사업으로 반영해 줄 것을 대통령에게 호소하는 공동호소문을 발표했다고 28일 밝혔다.

이날 공동호소문 발표에는 구인모 거창군수를 비롯한 권영진 대구광역시장, 이용섭 광주광역시장, 김경수 경상남도지사, 이철우 경상북도지사, 송하진 전라북도지사, 송상락 전라남도행정부지사가 함께 참석했다.

참석자 소개를 시작으로 구 군수의 인사 말씀, 달빛내륙철도 건설 반영을 위한 호소문 낭독에 이어, 6개 시도를 상징하는 6가지 색으로 ‘비상을 꿈꾼다’라는 소망이 담긴 종이비행기를 힘차게 날리는 퍼포먼스, 그리고 기념 촬영 순으로 진행됐다.

이번 행사는 대구와 광주를 잇는 달빛내륙철도의 중심지에 있는 거창군에서 열리게 돼 의미가 남다르지만, 최근 남부내륙철도에 이어 달빛내륙철도도 배제돼 7만 거창군민들과 50만 향우들이 소외돼서는 안 된다는 분위기이다.

구 군수는 인사말을 통해 “군 역사 이래 6개 시도지사님이 한 번에 거창을 방문한 것은 처음이다”며 “군은 서북부 경남의 교육과 행정 중심도시이지만 국가기관 교통시설이 비껴가면서 교통 소외지역으로 전락해 그 누구보다도 철도의 중요성을 잘 알리게 영호남 국민의 뜻에 따라 반드시 제4차 국가철도망 구축계획에 반영돼야 한다”고 강조했다.

시도지사는 공동호소문에서 “국가 균형발전과 동서 화합 실현을 위해 남다른 노력을 해 온 문재인 대통령께 깊은 존경과 감사를 드린다”면서도 “대통령 공약사업인 달빛내륙철도 사업이 제4차 국가철도망구축계획(안)에 빠진 것에 대해 영호남 시도만의 충격과 실망은 이루 말할 수 없다”고 우려를 나타냈다.

특히 “해당 사업은 단순히 대구와 광주만을 잇는 철도가 아니라 경남(함양, 거창, 합천), 전남(담양), 전북(순창, 남원, 장수), 경북(고령) 등 6개 광역 자치단체를 거쳐 가고, 관련 거주 인구만 해도 970만명에 이른다”며 “대통령께서 동서 통합형 철도사업인 달빛내륙철도를 국가계획에 반영시켜 주시길 간절히 호소한다”고 마무리했다.

국가철도망 구축계획은 10년 단위로 수립하는 최상위 철도 법정계획으로, 이번 계획에서 제외된 달빛내륙철도는 4조850억원을 들여 대구와 거창, 광주 간 203.7km 구간을 1시간대로 연결하는 고속화 철도 건설사업이다.

