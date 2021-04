[아시아경제 지연진 기자] 자이에스앤디 자이에스앤디 317400 | 코스피 증권정보 현재가 11,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 338,581 전일가 11,050 2021.04.28 14:49 장중(20분지연) 관련기사 자이에스앤디, 500억원 규모 채무보증 결정자이에스앤디, 1196억 규모 유상증자 결정 자이에스앤디, 368억원 규모 오피스텔 신축 공사도급약정 체결 close 는 올해 1분기 매출액이 전년동기대비 62.41% 증가한 1087억8700만원으로 집계됐다고 28일 공시했다.

이 기간 영업이익은 262.28% 늘어난 101억8800만원, 당기순이익은 188.58% 증가한 69억7200만원을 기록했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr