최근 유정은 브레이브걸스 공식 SNS에 사진을 게재했다. 사진 속 유정은 방송 후 귀여운 미소로 엄지척하며 셀카를 찍고 있는 모습이다. 이를 본 네티즌들은 "쁘걸 화이팅", "매력쟁이들" 이라며 큰 호응을 보냈다.

한편 브레이브걸스는 4년 전 발표한 곡 '롤린'이 역주행하며 최근 전성기를 맞았다.

