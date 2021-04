부강옥·도평요 등 백년가게·백년소공인 추가 선정

2021년 1차 백년가게 88개사, 백년소공인 69개사 선정

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부가 28일 장수 소상공인의 성공모델 확산을 위해 백년가게 88개사, 백년소공인 69개사를 추가 선정했다. 이로써 전국의 백년가게는 812개사, 백년소공인은 413개사로 늘었다.

'백년가게'란 한우물경영, 집중경영 등 지속 생존을 위한 경영비법을 통해 고유의 사업을 장기간 계승 발전시키는 소상인과 중소기업을, '백년소공인'은 장인정신을 가지고 한 분야에서 지속가능 경영을 하고 있는 숙련기술을 기반으로 하는 우수 소공인을 말한다.

이번에 선정된 백년가게는 음식점, 미용업, 전통찻집, 악기점 등 다양한 분야에서 가업을 승계하고 있어 눈길을 끈다.

세종 부강면에 소재한 '부강옥'은 3대째 가업승계 중인 순대국밥 전문점으로 '부강옥' 상표등록과 순대제조기술 특허를 출원했으며, 향후 순대공장 자동화로 온라인 판매도 계획하고 있다.

광주 서구에 위치한 '문미영헤어컬렉션'은 50년간 미용업에 종사해왔고, 행정안전부의 신지식인에 선정된 문미영 대표가 운영하는 미용실로 천연 곡물 염색재료에 대해 끊임없는 연구개발을 하고 있다.

전북 전주시에 있는 '교동다원'은 100여 년이 넘은 오래된 한옥을 최대한 원형 수리해 1999년에 개점한 곳으로 2대가 함께 운영하며 전주 한옥마을 대표 전통찻집으로 자리하고 있다.

부산 중구에 자리잡고 있는 '현음악기'는 40년간 악기 수리, 제작, 판매를 해온 곳으로 온 가족이 전문 기술교육을 이수하고 해외악기 박람회에 참석하는 등 악기상의 명맥을 유지하려 노력 중이다.

백년소공인에는 각 분야의 장인들이 전통백자, 가구, 한지 등을 제조하는 곳이 선정됐다.

경기 광주시에 소재한 '도평요'는 도예명장인 한일상 씨가 1976년 설립해 왕실조선백자의 맥을 잇는 백자연구소로 운영되고 있으며 후배 도예가 양성에 힘쓰고 있다.

경남 진주시에 위치한 '고전장석'은 무형문화재 두석장 이수자인 정태교 씨가 22년간 전통가구용 장석을 전문 제작하는 곳으로 두석장 전수교육관을 직접 운영하며 기술 계승 발전에 노력 중이다.

전북 완주군에 있는 '홍익가구공예사'는 대한민국 명장 가구제작 1호인 소병진 씨가 29년간 전통 목가구를 제작하는 곳으로 32건의 특허, 상표, 디자인 등록 등의 기술을 보유하고 있다.

전북 전주시에 자리잡고 있는 '용인한지'는 2017년 전주한지장으로 지정된 김인수 씨가 22년간 문화재 복원 보존용 한지 등을 제작하는 곳으로 전통 한지의 계승을 위해 노력하고 있다.

선정된 백년가게와 백년소공인은 올해 신설된 '백년가게·백년소공인 성장지원 사업'에 참여를 신청해 대상자로 선정될 경우 노후 사업장 환경을 개선하고 비대면 경제에 대응하는 온라인 판로지원을 받을 수 있다.

길동 중기부 지역상권과장은 "코로나19 이후 경영난이 심각한 상황에 오랜 경험과 노하우로 지속적인 영업을 하고 있는 백년가게와 백년소공인 등의 성공모델 확산이 더욱 중요하다"면서 "온라인 비대면 경제분야가 확대되는 추세에 라이브커머스와 구독경제 활성화에 지원을 강화하고 백년가게 전국협의회 등을 통한 성과 공유와 확산에도 힘쓰겠다"고 밝혔다.

