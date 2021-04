티웨이항공, DGB 금융지주와 신규 비즈니스 발굴 MOU 체결

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,695 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,710 2021.04.28 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 중대형 항공기 도입 본 계약 체결티웨이항공, 5~6월 여행 이벤트…김포~제주 1만4900원부터티웨이항공, 기내 화물운송 확대…인천~호치민 노선 추가 close 은 DGB 금융지주와 고객만족 향상을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

두 기업은 이번 협약을 통해 신규 비즈니스 발굴, 공동 마케팅 추진, 사회공헌 활동 등을 위해 협력을 진행할 예정이다.

협약에 따라 DGB 사회공헌재단에서 진행하는 '꿈나무교육사업단' 활동에 티웨이항공 운항, 객실승무원이 참석해 직업 체험을 위한 강의에 참여하며 티웨이항공 훈련센터에서 진행하는 '티웨이 크루 클래스' 프로그램을 활용한 사회공헌 활동을 향후 기획할 예정이다.

티웨이항공은 앞서 영남대의료원, 세이브더칠드런 영남지사, 대구오페라하우스, 지역 노인복지관 등 대구 경북 지역 기관들과 함께 다양한 사회공헌 활동을 이어왔다.

정홍근 티웨이항공 대표는 "이번 협약으로 고객만족을 최우선으로 여기는 두 기관의 노하우와 인프라를 통해 앞으로 더 특별하고 다양한 고객만족 활동을 펼쳐 나갈 것으로 기대한다"며 "특히 코로나19 이후 고객들의 니즈에 맞춘 신규 비즈니스와 업무 혁신을 위해 함께 고민하고 실현해 나가도록 노력할 것" 이라고 말했다.

