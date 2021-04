롯데마트, ‘대나무 소재’ 칫솔·화장지 판매…“친환경이 대세”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 29일부터 전 점에서 우수 중소기업과 협업해 대나무 소재로 만든 칫솔과 화장지를 판매한다고 28일 밝혔다.

이번에 선보이는 칫솔은 대나무 칫솔대와 대나무 섬유를 사용했으며 칫솔모의 형태를 유지하기 위해 최소한의 나일론만 사용했다. 대나무 소재는 천연 향균 작용과 탈취 효과가 있으며, 대나무의 특성상 빠르게 건조돼 습기로 인한 오염 우려가 적다.

대나무 화장지는 유기농 원료인 천연 대나무 펄프를 사용했으며 향이나 잉크 등 인공 화학 첨가물을 사용하지 않은 무표백 제품으로 피부가 민감한 아이들도 부담 없이 사용할 수 있다. 화장지의 포장지도 산화생분해 가능 비닐을 사용했다.

롯데마트 관계자는 “최근 고객들이 친환경 소비에 대한 관심이 커지고 있다는 점을 고려해 이번 상품을 선보이게 됐다”며 “플라스틱 폐기물을 줄이고 환경을 보호할 수 있는 상품을 지속 개발해 고객들의 친환경 소비에 도움을 줄 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

