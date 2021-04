[포토]노현송 서울 강서구청장 ‘119릴레이 챌린지’ 동참

“우리 모두 안전 위해 소화기를 꼭 구비해 주세요”

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 서울 강서구청장이 27일 ‘119릴레이 챌린지’에 동참했다.

노 구청장은 이날 오후 구청 집무실에서 주택용 소방시설인 소화기와 화재감지기 설치의 필요성을 알리며, 화재 예방을 위해 각 가정과 차량에 소방시설을 갖춰야 한다고 강조했다.

지난해 소방의 날을 맞아 시작된 이번 챌린지는 ‘작은 불은 대비부터, 큰 불은 대피 먼저’라는 슬로건으로 소방안전시설 설치의 중요성을 알리기 위한 릴레이 캠페인이다.

노현송 구청장은 “가정에서 화재가 발생할 경우 초기 진압에 있어 소화기 1대는 소방차 1대와 비슷한 효과가 있다”며 “구민 여러분께서도 화재에 대비해 생활하시는 모든 장소에 소화기를 꼭 구비해 주시길 당부드린다”고 말했다.

이성 구로구청장의 지명을 받아 동참한 노현송 구청장은 챌린지를 이어갈 다음 주자로 이의걸 강서구의회 의장과 김한근 강릉시장을 지목했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr