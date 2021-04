中도 日외교청서 비난… "중국 위협 과장하고 내정에 간섭"

일본이 2021년 외교청서를 통해 독도에 대한 영유권을 또다시 주장한 가운데, 중국도 일본의 외교청서를 강하게 비난했다.

왕원빈 중국 외교부 대변인은 27일 정례브리핑에서 "일본의 새 외교청서는 이른바 중국위협을 크게 과장하고 중국을 악의적으로 공격하며 이치에 맞지 않게 중국 내정에 간섭했다"고 지적했다.

이어 "중국은 이에 대해 단호하게 반대하며 이미 외교 경로를 통해 일본에 엄정한 교섭을 제기했다"고 강조했다.

중국과 일본 사이의 영유권 분쟁 지역인 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도에 대해는 "댜오위다오와 그 부속 도서는 중국의 영토로 중국 해경이 법에 따라 순찰하고 있다"고 했다.

왕 대변인은 "현재 중일 관계는 심각한 시험에 직면해 있다"며 "일본이 잘못된 행동을 바로잡고, 대중 관계를 안정적으로 구축하기를 촉구한다"고 말했다. 이어 "일본은 외교청서에서 중일 관계를 가장 중요한 양자관계 중 하나로 표현했다"며 "우리가 원하는 것은 입으로만 말하는 게 아니라 실행으로 옮기는 것"이라고 강조했다.

일본은 이날 2021년 외교청서에서 중국에 대해 군사력 확대와 동·남중국해 해양 진출을 겨냥해 '일본을 포함한 지역과 국제사회의 안전보장상의 강한 우려'라고 지적했다. 중국이 해경국의 무기 사용을 인정한 해경법은 국제법상 문제라고 비판했고, 해경국 선박의 센카쿠 열도 주변 자국 영해 침범은 국제법 위반이라고 주장했다.

