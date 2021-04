EU 성인 4명 중 1명, 코로나19 백신 최소 1회 접종

유럽연합(EU) 성인 4명 가운데 1명은 코로나19 백신을 최소 1회 맞은 것으로 나타났다.

27일 블룸버그 통신에 따르면 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 전날 벨기에 브뤼셀에서 유럽의회 의원들에게 지금까지 EU 내에서 1억2900만회분의 백신이 접종됐다면서 "대략 성인의 26%가 최소 1회를 맞았다"라고 밝혔다.

앞서 폰데어라이엔 집행위원장은 EU의 백신 접종이 제 궤도에 올랐으며 오는 7월 말까지 EU 성인 인구의 70%에게 접종을 하기에 충분한 백신을 확보할 것이라고 확신한다고 말한 바 있다.

유럽질병예방통제센터(ECDC)에 따르면 26일 기준 EU 27개 회원국 성인 가운데 코로나19 백신을 최소 1회 맞은 사람의 비율은 24.2%, 접종을 모두 마친 사람은 8.9%다.

EU 회원국 내 백신 접종 속도는 다국적 제약사 아스트라제네카(AZ) 백신 공급 지연과 일부 혈전 사례에 대한 우려 등으로 계획에 차질을 빚으면서 미국이나 영국에 비해 크게 뒤처져 있다.

하지만 미국 화이자-독일 바이오엔테크 백신 공급량이 늘어나면서 이 같은 문제점이 일부 상쇄됐다.

최근 EU 집행위는 당초 올해 말 공급 예정이었던 화이자-바이오엔테크 백신 5000만회분을 기존 일정보다 이른 2분기에 받게 됐으며 이번 달부터 배송이 시작된다고 밝힌 바 있다.

