우승희 전남도의원 “해상풍력 지역기업 참여해야” 도정 질문

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 우승희 전남도의원(더불어민주당·영암1)은 27일 열린 전남도의회 도정질문을 통해 해상풍력발전단지 조성, 일자리 창출을 위한 지역기업 참여 방안에 대해 건의했다.

우승희 의원에 따르면 전남형 상생 일자리에 참여하는 발전사, 제조업체, 전남노사민정협의회 등이 올해 1월 체결한 ‘해상풍력 발전단지 조성 전남형 일자리 상생 협약서’의 일부 내용이 지난해 6월 변경 초안에서 후퇴했다.

우승희 의원은 “도내 생산제품 의무비율을 정하지 않으면, 전남에 주소를 두고 다른 지역에서 생산하는 제품을 납품하는 일도 가능하게 된다”며 “대규모 해상풍력발전 대규모 사업의 추진 이유는 그린뉴딜과 함께 지역 경제 활성화와 일자리 창출이라는 점에서, 향후 20년간 제조 및 유지보수 분야에서 기업과 일자리 등 생태계 조성으로 이어져야 한다”고 건의했다.

이어 “전남 해양자원을 내주면서 추진하는 사업이 지역의 지속적인 일자리 창출로 이어지려면 ‘지역업체 생산제품 의무구매’를 명시해 협약을 변경 또는 시행협약을 통해 도내 제조업체의 참여와 의무구매를 포함하는 등 지역기업의 참여방안을 마련해야 한다”고 강조했다.

전남도는 해상풍력 산업생태계 조성과 마스터플랜 수립을 위한 연구용역을 올해 9월까지 추진하고 있다. 용역은 국내외 기업 동향과 부품 제조단지 배치, 연관기업 발굴육성, 관련 기업 유치, 배후단지 조성 등 향후 해상풍력 사업의 추진 방향을 결정한다.

그러나 용역수행기관에 제출한 제안서 중 1차 수요조사는 나주혁신 산단 80개 입주기업 중 20개 기업만을 대상으로 진행됐고, 그 외 기업은 참여하지 못했다.

우 의원은 “성공적인 대규모 해상풍력 발전단지 사업을 위해 도내 업체가 의도적으로 배제되거나 몰라서 참여하지 못하는 일이 없도록, 향후 해상풍력 관련 기업이나 도내 산업단지 협의체 등의 충분한 의견수렴과 협의가 이루어지도록 점검할 필요가 있다”고 지적했다.

특히 “ 조선업 경기 장기 침체와 해상풍력 기자재 생산과 맞물려 대불국가산단의 업종전환과 해상풍력 생태계 조성이 이루어져야 한다”며 “대불산단과 가깝고 공유수면 매립 후 항만 운송이 쉬워 물류비가 절감되는 장점이 있는 용당산업단지(용당부두)를 배후단지로 활용할 필요가 있다”고 강조했다

그러면서 “해상풍력 부품기업을 유치하거나, 삼호 현대중공업과 전남개발공사의 공동개발 방안 등 용당산업단지를 해상풍력단지 배후 산단으로 적극적으로 조성할 것”과 “태양광 시설 난개발보다 태양광 설치 장소 등에 따른 개선이 시급하다”고 말했다.

