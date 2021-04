염태영 시장, 호출비 없는 '수원e택시' 홍보 독려

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 최근 출시한 호출비 없는 '수원e택시' 홍보를 직원들에게 주문했다.

염태영 시장은 27일 비대면ㆍ대면 방식을 병행한 '5월 확대간부회의'에서 "수원시 지원으로 개발한 전용 택시호출앱 '수원e택시'는 시민과 택시업계에 도움이 되는, 굉장히 의미 있는 앱"이라며 "좋은 앱이 묻히지 않고, 잘 활용될 수 있도록 주위에 알려 달라"고 당부했다.

앞서 수원시는 지난 15일 '수원e택시'를 출시했다. 이 택시는 호출비와 중개 수수료가 없는 수원시 전용 택시다. 자동결제ㆍ마일리지 서비스를 제공하고, 택시요금 자동결제 서비스를 신청하면 요금의 2%가 적립된다.

수원e택시는 택시업계가 주도하고, 수원시가 지원해 개발한 '민관협업 플랫폼'이다. 기존 모바일 택시호출업체 비가맹택시의 경쟁력을 강화하고, 택시 산업을 활성화하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

수원e택시는 플레이스토어ㆍ앱스토어에서 검색해 앱을 내려받을 수 있다. 앱을 활용해 목적지까지 예상 운행 시간ㆍ요금ㆍ경로 등을 확인할 수 있다.

