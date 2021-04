[아시아경제 우수연 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 686,000 전일대비 3,000 등락률 -0.44% 거래량 224,279 전일가 689,000 2021.04.27 14:37 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]삼성SDI "반도체·OLED 소재 사업 성장 지속 전망"[컨콜]삼성SDI "올해 해외 ESS 수주 안정적 확보…국내 감소분 상쇄"삼성SDI, 1분기 영업이익 1332억원…전년 대비 147%↑(상보) close 는 27일 올해 1분기 컨퍼런스콜을 통해 "올해 삼성SDI의 전기차용 배터리 프로젝트 매출 비중은 원형전지 사업 전체 대비 한 자릿수 비중을 차지할 것"이라며 "내년에는 두 자릿수 이상으로 늘어나 전체 실적 향상에 도움이 될 것"이라고 말했다.

이어 "코로나19에 따른 수요감소로 고객사들이 배터리 재고를 줄이고 전기차용 원형 배터리 수요가 더해지면서 전동공구 및 마이크로모빌리티 시장 등 원형전지 수급은 타이트해졌다"며 "올해 전년대비 30% 이상 성장이 예상되는 수요 대응을 위해 생산량을 늘리고 프리미엄 시장 중심으로 대응하겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr