[세종=아시아경제 권해영 기자] 지난 23일 고리 2호기 자동정지 직후 한국수력원자력이 고리원자력본부장을 직위해제한 것으로 전해졌다.

27일 관련업계에 따르면 한수원은 고리 2호기가 자동정지된 지난 23일 박인식 고리원자력본부장과 관리부서 담당 부서장을 직위해제했다. 한수원은 같은 날 신임 본부장에 김준석 월성원자력본부 제3발전소장을 임명했다.

취임 다섯달 밖에 되지 않은 본부장을 직위해제 한 것을 놓고 한수원이 이번 고리 2호기 원자로 정지사고를 관리·감독 소홀에 따른 문제로 판단했다는 분석이 나온다. 원전 안전을 최우선으로 하는 한수원의 의지가 반영된 것이라는 시각도 있다.

고리 2호기 원자로는 지난 23일 고리 부지 내 스위치야드(345kV) 울타리 교체 공사 중 자재를 옮기는 이동용 크레인이 송전선에 근접, '섬락'이 발생하면서 자동정지했다.

