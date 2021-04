[포토]광진구 구의2동, 백신접종 대상자 돌봄SOS 서비스 연계 추진

[아시아경제 박종일 기자] ◇구의2동, 백신접종 대상자, 돌봄SOS 서비스 연계 추진

광진구 구의2동 주민센터는 백신 접종 대상자인 75세 이상 어르신 중 돌봄사업에 부합하는 조건의 홀몸 어르신을 대상으로 돌봄SOS 서비스를 연계 추진한다.

이에 따라 요양보호자가 어르신과 함께 백신접종 전·후에 동행하고, 3일 동안 일시재가서비스를 지원해 이상반응과 건강상태를 확인한다.

◇능동, 어린이날 맞이 선물꾸러미 성품 지원

광진구 능동 주민센터는 오는 5월3일 어린이날을 맞아 지역내 저소득가정 초등학생 21명을 대상으로 선물꾸러미 성품을 지원한다.

이번 선물꾸러미는 학용품 및 과제세트로, 지원대상자 의사에 따라 방문 또는 내방 전달할 계획이다.

◇중곡4동, 어르신 행복밥상 ‘밑반찬 나눔행사’ 진행

광진구 중곡4동 주민센터는 지난 23일 동주민센터 마을활력소에서 홀몸 저소득 어르신 대상으로 행복밥상 ‘밑반찬 나눔행사’를 개최했다.

이번 행사는 중곡4동 이웃돕기 자생단체 선샘골 회원 10여 명이 참여해 열무김치와 소고기 장조림 등을 만들어 어르신들에게 비대면으로 전달했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr