산천어 커피박물관, 화천 조경철 천문대, 산약초 마을 등 3곳

[아시아경제 라영철 기자] 강원 화천군이 포스터 코로나19를 대비해 관내 관광 시설을 이용하는 강원도민과 경기 접경지 시·군 주민에게 이용료 할인 서비스를 도입한다.

화천군은 "접경지역 시장군수협의회에서 '접경지역 시·군 문화관광시설 상호 이용료 감면'안을 의결함에 따라 군청 관련 부서에 조례 반영을 요청했다"며 26일 이같이 밝혔다.

화천군의 이용료 감면 대상 시설은 산천어 커피박물관, 화천 조경철 천문대, 산약초 마을 등 3곳이다.

조례가 마련되면 경기·강원 9개 접경지역 주민에게 화천군민 수준의 할인율을 적용, 최대 반값에 이용할 수 있다.

다만, 서비스 시기는 코로나19 상황에 따라 달라진다.

