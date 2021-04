LG유플러스, '유플 핵딜데이' 예약방문시 햄버거 2만개 쏜다

900개 매장 대상

추첨통해 1천명 에어팟2세대 쿠폰

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,250 2021.04.26 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 통신사 못믿을 인터넷 품질…정부 '소비자 셀프점검' 약관 개선잇섭發 KT 인터넷 품질 논란에…방통위 "통신 3사 전수조사"LG유플러스, 성남시와 취약계층 아동에 ‘온라인 과외’ 제공 close 는 온·오프라인 연계 이벤트 ‘유플(U+) 핵딜데이’를 운영한다고 26일 밝혔다.

유플 핵딜데이는 월·화요일 매장 방문 예약을 하고, 수·목요일에 실제로 방문해 단골 고객을 등록하면 푸짐한 사은품을 제공하는 이벤트다. 사은품은 매주 변경된다.

이번에는 26~27일 방문을 예약하고 28~29일 방문하는 고객 2만명에게는 햄버거 교환권을 증정하고, 추첨을 통해 1천명에게 에어팟2세대 8500원 구매 쿠폰도 제공할 예정이다.

별도 이벤트 페이지 또는 네이버, 카카오톡 등 온라인 배너 광고를 통해 매장 방문을 예약할 수 있으며, 주차별 재참여도 가능하다. 이용하고 있는 통신사와 관계없이 누구나 참여 가능하다. 방문 예약이 가능한 매장은 전국 900개 직영 대리점이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr