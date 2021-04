강동구, 서울시 최초 ‘장애인 편의시설 설치현황 맵(Map)’ 제작

장애인 편의시설 설치현황 누구나 쉽게 접근할 수 있는 QR코드로 제작 배포

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 서울시 최초로 ‘장애인 편의시설 설치현황 맵(Map)’을 제작, 배포했다.

‘장애인 편의시설 설치현황 맵(Map)’은 스마트폰으로 이용하려는 시설의 장애인전용주차구역, 장애인화장실, 승강기, 경사로 등과 같은 장애인·임산부·어르신 등 편의시설 설치현황 정보를 사전에 알 수 있는 온라인 지도 서비스다.

민간 장애인단체와 구 주민들이 협업하여 커뮤니티매핑 방식으로 제작되었으며 주민들이 쉽게 접근할 수 있도록 QR코드 형태로 만들어 4월1일 배포했다.

구글에서 제공하는 지리정보시스템을 활용·제작, 번거롭게 별도의 앱을 설치하지 않아도 되며, 스마트폰의 카메라에서 제공하는 QR스캔 기능을 통해 지도에 쉽게 접근할 수 있다.

이외도 구는 기존 동주민센터에 배부된 복지태블릿PC를 활용, 수어통역 화상서비스 등 장애유형별 편의서비스를 추가 설치하는 등 ‘스마트 장애인친화도시’ 조성에 적극 나서고 있다.

이정훈 강동구청장은 “서울시 최초로 제작된 ‘장애인 등의 편의시설 설치현황 맵’은 주민들과 함께 만들어가는 장애인복지 정책이라는 점에서 큰 의미가 있다”며 “이동약자들의 편의증진을 위해 장애인 편의시설 설치 정보를 지속적으로 추가해 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr