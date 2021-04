SSG닷컴, 푸드마켓 상품 새벽배송 시작…고급화 전략

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 신세계그룹의 프리미엄 슈퍼마켓인 SSG푸드마켓의 대표 상품 450종을 선별해 오는 29일부터 새벽배송으로 판매한다고 26일 밝혔다.

SSG닷컴은 새벽배송 탭에 SSG푸드마켓 상품을 모은 별도 코너도 신설했다. 이번에 판매되는 품목은 신선식품 220종, 가공식품 200종, 반찬류 30종이다. 이 상품들을 온라인 전용 자동화 물류센터인 네오에 입고돼 서울 및 수도권 지역에 새벽배송한다.

SSG푸드마켓 상품을 온라인에서 판매하는 것은 이번이 최초다. 이는 SSG닷컴이 지난해부터 꾸준히 추진해 온 새벽배송 상품 고급화 전략의 일환이기도 하다.

SSG닷컴은 오는 29일부터 다음달 26일까지 ‘SSG푸드마켓 in 새벽배송 그랜드 오픈’ 행사를 실시한다. 매주 10개 내외의 SSG푸드마켓 인기 상품을 선정해 4주 간 총 70여 개 상품을 최대 50% 할인 판매한다. 대표적으로 행사 첫 주인 29일부터 다음달 5일까지는 SSG 1++ 한우 등심스테이크를 40% 할인된 가격에 선보인다.

행사 기간 SSG푸드마켓 상품을 1개 이상 포함해 새벽 배송으로 총 10만원 이상을 결제한 후 응모한 선착순 1만 명에게 다회용 보랭 가방인 SSG푸드마켓 알비백을 증정한다.

SSG닷컴 관계자는 “향후 SSG푸드마켓 품목을 1000여 종 이상으로 확대해 프리미엄 라이프스타일 큐레이션을 선보이겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr