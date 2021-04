[아시아경제 권서영 인턴기자] 개그맨 정형돈이 어머니의 뇌졸중 투병 사실을 밝혔다.

정형돈은 23일 방송된 종합편성채널 채널A의 '요즘 육아 금쪽같은 내새끼'에 출연했다. 그는 "어머님이 뇌줄중으로 쓰러지신 지 4년이 됐다"고 입을 열었다.

그는 "(어미니께서) 말씀도 못하시고 눈만 끔뻑이신다"면서도 "아직 어머니 전화번호를 안 끊었다. 번호를 끊는 순간 다시는 어머니의 목소리를 들을 수 없다고 인정하게 될 것 같았다"고 심경을 토로했다. 이어 그는 "그래서 희망의 끈을 잡고 있는 거다. '언젠가는 엄마와 전화 통화를 할 수 있겠지'라는 마음이다"라고 고백해 안타까움을 안겼다.

한편 '요즘 육아 금쪽같은 내새끼'는 매주 금요일 밤 8시에 방영된다. 신애라, 정형돈, 홍현희, 장영란, 오은영 등이 출연해 의뢰인에게 바람직한 육아법에 대해 조언한다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr