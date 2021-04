신한자산운용, 국내 1호 정책형 뉴딜 인프라펀드 출시

[아시아경제 이민지 기자] 신한자산운용은 ‘신한 그린뉴딜에너지 전문투자형 사모특별자산투자신탁 제3호’를 출시했다고 23일 밝혔다.

KDB산업은행과 한국성장금융투자운용은 지난해 12월 29일 ‘2021년 정책형 뉴딜펀드(인프라)’ 위탁운용사 선정을 위한 공고를 발표했고 신한자산운용은 기존 친환경발전 및 신재생에너지 투자 운용역량을 인정받아 지난달 8일 위탁운용사로 선정됐다.

국내 1호 정책형 뉴딜인프라펀드인 이 펀드는 대형 은행 및 보험사들로 구성된 민간자본 2,050억의 모집을 완료하였고 산업은행 및 성장금융 투자금 369억원을 합쳐서 총 2419억원 규모로 설정됐다.

신한 그린뉴딜 3호 펀드의 최초 투자 자산은 경북 봉화군 석포면 석포리 일대에 4.3MW터빈 14기 총 60.2MW 규모의 풍력발전 단지로 펀드 투자규모는 약 800억원에 달한다. 본 사업은 한국남부발전과 20년간 REC(신재생에너지공급인증서) 장기공급계약을 체결하여 전력시장가격의 변동성을 헤지하였을 뿐만 아니라 경북 봉화군의 우수한 풍황자원을 활용하여 사업 수익의 안정성이 탁월하다는 평가를 받고 있다. 또 지역주민이 참여해 발전수익을 공유하는 주민참여형 신재생발전사업으로 진행예정이다.

신한자산운용 인프라운용센터는 현재 국내에서 약 1조5000억원 이상의 펀드약정을 통해 태양광과 신재생에너지에 약 430MW 및 태양광연계 ESS사업에 321MWh를 투자하고 있다. 신한자산운용 측은 “이번 정책형 뉴딜인프라 펀드를 시작으로 세제혜택이 있는 공모형 뉴딜인프라펀드를 출시할 예정”이라며 “신한금융그룹차원에서 ESG 및 지속가능경영 확대를 위하여 이러한 신재생에너지 관련 사업을 더욱 지속 확대할 계획”이라고 밝혔다.

