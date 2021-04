보성군, 지자체 최초 라이브커머스 플랫폼 구축 ‘완판 도전’

오는 24일 첫방송, 매달 넷째 주 토요일 보성차, 농·특산물 최대 50% 할인

제10회 보성세계차엑스포 성공기원 사전행사 ‘완판릴레이’ 시작

[아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우)이 지자체 최초로 라이브커머스 플랫폼을 구축하고 오는 24일부터 8월까지 보성녹차 및 지역 농·특산물을 최대 50%까지 할인 판매한다고 22일 밝혔다.

매달 라이브 커머스를 통해 기획전을 열고, 보성 대표 농·특산물을 완판하겠다는 보성군의 도전이 주목받고 있다.

군은 내년에 10회를 맞이하는 보성세계차엑스포를 홍보하고, 코로나19로 판로 확보에 어려움을 겪고 있는 지역 농가와 소상공인이 온라인을 통해 전국에 상품을 판매할 수 있는 기회를 마련했다.

보성 라이브커머스 플랫폼은 오는 24일 오픈하고, 매달 넷째 주 토요일 오후 3시부터 5시까지 지역 농가들이 직접 라이브 방송을 진행한다.

구매는 일요일 저녁까지 가능하고 라이브 방송은 네이버 쇼핑라이브, 보성세계차엑스포 유튜브 채널을 통해 동시 송출된다.

보성 라이브 커머스에서는 국내 최고 제다 농가인 몽중산다원, 원당제다, 청우다원, 연우제다의 명인들이 수제방식으로 만든 햇차를 최대 30%까지 할인하고, 기타 차 제품과 지역 농·특산물은 최대 50% 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

구매 이벤트도 준비됐다.

오는 24일 라이브 쇼핑 보성군 특집편에서 방송 시간 내에 20만 원 이상의 보성 햇차를 구매하는 고객에게는 8만 원 상당의 고급 티팟세트를 증정하고, 선착순으로 구매고객 600명에게는 1만5000 원 상당의 녹차체험 쿠폰을 제공한다.

김철우 보성군수는 “코로나19로 지역의 농·특산물을 판매할 기회가 없어 어려움이 많았는데 국내 최초로 만든 지자체 라이브커머스 플랫폼이 지역 농가 소득에 도움이 되었으면 한다”면서 “내년에 열리는 제10회 보성세계차엑스포 준비에도 최선을 다해 녹차수도 보성의 진면모를 보여드릴 것”이라고 말했다.

참여업체인 원당제다 김영옥 대표는 “시간과 장소에 구애 없이 전 국민을 대상으로 판매가 가능한 행사라서 시간과 비용을 절감할 수 있는 메리트가 있고, 절감된 비용만큼 소비자에게 더 큰 폭의 할인율을 제공할 수 있어 기쁘게 생각한다.”고 말했다.

