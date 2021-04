삼정KPMG 컨소시엄, 자율주행차 정보시스템 구축 컨설팅사 선정

[아시아경제 박지환 기자] 삼정KPMG 컨소시엄이 국토교통부의 자율주행차 정보시스템 자율주행차 정보시스템 구축 컨설팅 기업으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

국토교통부는 한국판 뉴딜의 일환으로 올해부터 자율협력주행 교통인프라(C-ITS)를 전국 주요 도로에 설계할 방침이다. 미래차 시대 준비를 위한 공공인프라 체계 정비를 위한 정보 시스템을 구축한다.

국토교통부 산하 한국교통안전공단이 자율협력주행 인증관리체계 정보시스템을 마련하는 과정에서 삼정KPMG가 주축이 된 컨소시엄이 해당 시스템 개발 및 컨설팅을 맡게 됐다. 컨소시엄에는 삼정KPMG와 한국전자인증 등이 참여했다.

삼정KPMG 컨소시엄은 교통인프라·완성차업체·운전자 간 안전한 연계방안 도출과 정성적·정량적 효과 검토 및 사업타당성 분석을 수행한다. 또 국제표준 규격에 맞춰 물리적·관리적·기술적 보안 체계 설계로 보안성을 확보하고 단계적 기술 적용범위 도출 및 발전 방안을 마련할 방침이다.

이번 사업은 올해 연말까지 설계 및 도입전략 수립, 운영·유지보수 및 보안대책 마련, 법·제도 마련 및 적정성 검토 과업을 수행할 예정이다. 1단계 자율협력주행 인증관리체계 구축(2022~2023년), 2단계 안정화(2023년), 3단계 확산(2024년~)의 단계별 계획까지 수립할 방침이다.

정대길 삼정KPMG 컨설팅부문 대표는 "한국은 세계에서 가장 빠르게 자율주행차 인프라를 구축하고 있지만 이를 사용할 이용자의 편의성에 대한 고려는 아직 부족한 상황"이라며 "국가 자율협력주행 인증관리체계가 모든 자율주행차 인프라 활용의 근간이 되는 만큼 이번 컨설팅을 통해 안전한 자율주행 시대를 여는 토대가 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

