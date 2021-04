[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 트와이스 멤버 다현이 완벽한 몸매 비율을 자랑했다.

22일 트와이스 인스타그램에는 다현의 전신사진을 게재됐다.

사진 속 다현은 식물이 가득한 벽에 기대어 각선미가 돋보이는 포즈를 취하고 있다. 선명한 색감의 크롭 블라우스와 미니스커트가 다현의 흰 피부를 더욱 돋보이게 한다.

한편 다현이 속한 그룹 트와이스는 신곡 'Kura Kura'를 발표하며 활발한 활동 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr