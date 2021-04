경주시, '경북도민 행복대학' 경주캠퍼스 개강

2개 교육과정(3050리더스, 60+마스터) 주1회씩 30주에 걸쳐 진행

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경주시(시장 주낙영)는 경북도에서 추진하는 '경북도민 행복대학 경주캠퍼스'를 운영한다고 22일 밝혔다.

경북도민 행복대학 입학식은 지난 13일 경북도청 동락관에서 19개 시·군캠퍼스 입학생과 관계자들이 참석한 가운데 열렸다. 경주캠퍼스는 지난 20일 평생학습가족관에서 첫 수업과 함께 개강했다.

경주캠퍼스는 2개 교육과정(3050리더스, 60+마스터)에 신입생 100명을 모집했다. 강의는 주1회(2시간), 30주에 걸쳐 진행된다.

교육내용은 공통과정(지역학·시민학·미래학)과 특화과정(인문학·사회경제·생활환경·문화예술) 등 7개 영역으로 이뤄진다. 전체 강의 중 70% 이상을 출석하고 5시간 이상의 사회참여활동을 하면 명예도민학사 학위가 수여된다.

주낙영 경주캠퍼스 학장은 "경북도민 행복대학이 배움과 나눔을 통해 시민이 성장하는 행복학습공동체로 나아가길 기대한다"며 "더 많은 시민들이 학습의 즐거움과 행복을 함께 나눌 수 있도록 교육프로그램 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.

