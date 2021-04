포스코건설 '더샵 양평리버포레'…규제 약하고 서울 접근성↑

이달 분양 예정…비규제지역 눈길

남한강 조망권에 호텔급 특화설계

[아시아경제 문제원 기자] 수도권 비규제지역으로 눈길을 끌고 있는 경기도 양평에 포스코건설의 ‘더샵 양평리버포레’가 이달 분양된다.

22일 포스코건설에 따르면 경기도 양평군 양평읍 양근리 538-1에 들어서는 ‘더샵 양평리버포레’는 지하 4층 지상 최고 23층 6개동 76·84㎡(전용면적) 총 453가구 규모다. 타입별로는 △76㎡ 168가구 △84㎡A 190가구 △84㎡B 95가구다.

단지는 세대의 70% 이상에서 남한강 조망이 가능하고 남향 위주 배치로 채광과 통풍이 뛰어나다. 양평이 라이딩과 캠핑인구가 많은 지역임을 고려해 일부 세대에 대형 현관 수납공간을 마련하고, 호텔 욕실과 같은 ‘스타일링 바스룸’ 등의 특화설계도 적용한다.

단지에는 입주민들의 건강을 고려한 피트니스센터, GX룸, 실내골프장과 독서실, 멀티룸, 키즈플레이 등의 커뮤니티 시설이 들어선다. KTX와 경의중앙선 양평역이 도보권에 위치해 교통도 편리하다. KTX를 이용하면 서울역까지 40분대에 접근이 가능하다. 수도권 제2순환고속도로 양평~화도 구간과 양평~이천 구간이 각각 2022년과 2026년 개통 예정이다.

빈양산, 남한강 자전거길, 양강섬공원, 양평나루께축제공원 등이 도보권이며 양평초·중, 양일중·고 등 학군도 인접해 있다.

정부의 잇따른 부동산 대책으로 수도권 주요 지역에 대한 규제가 강화된 만큼 청약자격과 대출, 분양권 전매와 같은 규제가 비교적 약한 양평에 대한 수요도 늘고 있다. 입주는 2023년 12월 예정이다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr