안철수, 文 향해 "백신개발국 방문외교 직접 나서달라"

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대표가 문재인 대통령을 향해 "백신 개발국 방문 외교에 직접 나서달라"고 요구했다.

안 대표는 22일 페이스북을 통해 "대통령이 단장이 되고 주무장관, 여야의원, 의료계, 관련 기업 인사들로 범정부 차원의 구매외교단을 구성하고 직접 순방에 나서달라"고 밝혔다.

이어 안 대표는 "관련국 정부를 방문해 협조를 요청하고, 개발회사를 직접 방문해서 우선 공급을 요청해달라"며 "정부에서 요청한다면 저도 그 특사단에 함께 참여할 수 있다"고 강조했다.

그는 정부의 백신상황을 크게 비판했다. 안 대표는 "모더나 백신 회사 최고경영자(CEO)와 통화하는 보여주기 쑈를 하면서 국민들에게 모든 게 잘될 거라고 그 순간은 모면했지만, 백신 수량과 시기에 대한 확실한 공급계약에 대해서는 정확하게 알려주지 않고 넘어갔다"며 "백신 접종률은 제3세계 개도국들보다 못하고, 마스크 벗고 다니는 영국, 이스라엘을 마냥 부러워하는 신세가 됐다"고 꼬집었다.

안 대표는 문 대통령에게 "백신 문제, 관료들에게만 맡겨 놓을 일이 아니다"라며 "작년에 미리 백신 구매 계약을 했던 나라들은 모두 그 나라의 정상들이 직접 뛰었다. 너무나도 늦었지만 지금이라도 대통령이 직접 대한민국 백신 태스크포스(TF) 팀장의 각오로 나서야 한다"고 말했다.

이어 그는 "당장 5월 말 한미정상회담 때, 백신 문제에 관해 반드시 가시적 성과를 보여줘야 한다"며 "민과 관의 네트워크를 총동원하고 바이든 대통령과 회담 일정 이외에도 대통령이 직접 화이자, 모더나를 방문하는 일정을 만들고 CEO를 만나야 한다"고 덧붙였다.

한편 안 대표는 전일 코로나19 확진자의 접촉자와 동선이 겹쳐 자가격리에 들어간 상황이다. 국민의당은 "21일 안 대표와 광주 일정에서 만났던 인사 중 한 명이 코로나19 확진자와 동선이 겹치는 것으로 확인됐다"며 "코로나19 방역 및 예방 수칙 준수를 위해 접촉자의 진단 검사결과가 나올 때까지 자가격리를 할 것"이라고 설명했다.

