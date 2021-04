페어몬트 앰배서더 서울, 첫 네이버 쇼핑라이브 기획전 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 페어몬트 앰배서더 서울은 호텔 예약 사이트 '호텔패스'와 협업해 오는 28일 오후 8시 네이버 쇼핑라이브 기획전을 선보인다고 22일 밝혔다.

이번 기획전은 지난 2월 개관 이후 드라마 '펜트하우스' 등을 통해 공개되며 인기를 끌었던 국내 첫 번째 페어몬트 호텔인 페어몬트 앰배서더 서울이 처음으로 선보이는 라이브 기획전이다. 200객실 한정으로 진행될 예정이다.

이번 기획전은 두 가지 패키지로 준비된다. 페어몬트 객실 패키지는 ▲페어몬트 룸 1박 ▲스펙트럼 조식 2인 기본 구성에 28일 오후 8~9시 사이 쇼핑라이브 구매 고객 특전으로 ▲페어몬트 디럭스 룸으로의 무료 업그레이드 ▲오후 2시 레이트 체크아웃이 더해진다. 가격은 주중 기준 36만3000원(세금포함)부터다. 무료 업그레이드 혜택으로 제공되는 페어몬트 디럭스 객실은 여의도와 한강의 전경을 내려다볼 수 있다. 올데이 다이닝 레스토랑 스펙트럼은 북경 오리, 대게, 전복 등 일반 호텔 조식에서는 만나볼 수 없는 메뉴를 다채롭게 구성했다.

시그니처 스위트 객실 패키지는 ▲시그니처 스위트 객실 1박 ▲골드 라운지 2인 이용 혜택에 방송 중 특별 혜택인 ▲식음 10만 원 바우처 1매 ▲오후 2시 레이트 체크아웃 혜택이 포함된다. 가격은 주중 기준 69만3000원(세금 포함)부터다. 시그니처 스위트 객실은 거실과 침실이 분리돼 있어 편안한 투숙이 가능하다. 골드 라운지 혜택에는 라운지 조식, 여유로운 티타임이 가능한 애프터눈 티 브레이크, 해피아워가 포함됐다.

방송 중 구매 고객 전원에게는 체크인 시 르 라보 어메니티 세트를 제공한다. 시그니처 스위트, 디플로매틱 스카이 스위트 객실로의 업그레이드 혜택, 더 아트리움 라운지의 애프터눈 티 세트, 페어몬트 캔들 등을 제공하는 추첨 이벤트를 진행한다. 네이버 쇼핑라이브 기획전의 투숙 기간은 4월29일부터 7월15일까지다. 선착순 한정으로 진행되는 패키지인 만큼 일자에 따라 조기 마감될 수 있다.

