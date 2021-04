[클릭 e종목]KB증권 "BTS 돌아온다…하이브, 2분 실적 개선 기대"

[아시아경제 지연진 기자]KB투자증권은 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,000 2021.04.22 08:37 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“넷마블, 신작 기대감 커진다”'회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close 에 대해 올해 2분기 방탄소년단(BTS)과 세븐틴, 뉴이스트, 여자친구 등 주요 아이돌 그룹의 컴백하는 만큼 앨범 판매가 늘어날수 있다며 매수 투자의견과 목표주가 30만5000원을 유지한다고 22일 밝혔다.

하이브는 지난 1분기 소속 가수들의 앨범 발매가 없어 실적 부진이 예상된다. 이 기간 매출액은 1737억원으로 전년대비 44.4% 감소하고, 영업이익은 57.3% 줄어든 224억원이 전망된다. 영업이익은 시장 전망치(266억원)을 밑돌지만, 사옥 이전 비용 등 일회성 비용 50억원을 제외하면 영업이익은 컨센서스에 부합하는 수준이다.

1분기 하이브의 음반 판매량은 181만장으로 전년동기대비 61% 가량 감소했다. 지난해 2월에는 BTS가 'Map of the Soul: 7 ?

ON' 앨범을 발매한데 따른 기저 효과다. 또 코로나19로 공연 활동이 부재한 가운데 MD/라이선스, 콘텐츠, 팬클럽 멤버십 등으로 발생하는 매출은 약 1154억원으로 전체 매출의 66%에 달할 것으로 예상된다.

이선화 KB투자증권 연구원은 "마진이 높은 아티스트 간접참여형 매출 비중이 늘어나면서 사옥 이전 비용 등 일회성 비용이 50억원 가량 발생함에도 불구하고 양호한 수준의 영업이익이 기대된다"면서 "또 5월부터 이타카 홀딩스(Ithaca Holdings) 실적이 연결 계상돼 올해 매출액 1200억원과 영업이익 400억이 추가로 반영되며, 5월에는 MSCI Korea에 편입 가능성이 높아 단기 수급에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망한다"고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr