[아시아경제 이민우 기자] 초록뱀미디어 초록뱀미디어 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 2,555 전일대비 35 등락률 +1.39% 거래량 15,936,235 전일가 2,520 2021.04.21 15:19 장중(20분지연) 관련기사 초록뱀미디어, 쿠팡플레이에 드라마 ‘어느 날’ 국내 독점 서비스 계약 체결[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일전 세계인에게 사랑받는 'K-콘텐츠', '이 종목'이 뜬다 close 는 쿠팡과 100억원 규모의 드라마 '어느날(가칭)' 국내 방송권 공급 계약을 맺었다고 21일 공시했다. 오는 11월 이내 첫 방송될 예정이며 60분물 8부로 구성됐다. 계약금은 초록뱀미디어의 지난해 연결 기준 매출액의 21.39%에 해당하는 규모다.

