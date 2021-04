고양서 종교시설 관련 등 26명 추가 확진

하루 평균 20명 대 ‥ 확산세 지속

[아시아경제 라영철 기자] 최근 고양 지역 곳곳에서 하루 평균 20명대 코로나19 확진자가 발생하는 가운데 종교시설과 지인 접촉 등으로 인해 26명의 코로나19 확진자가 추가로 발생했다.

21일 고양시에 따르면 19일 11명, 20일 15명 등 총 26명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

원인별로는 덕양구 소재 교회 관련 7명, 지인 접촉 8명, 가족 간 감염 5명, 타지역 확진자 접촉 2명, 그 외 4명은 감염 경로를 조사 중이다.

지역별로는 덕양구 21명, 일산서구 5명이다.

특히 덕양구 소재 교회와 관련해 16일 1명, 17일 1명, 18일 1명, 19일 11명, 20일 오후 4시 현재 3명 등 총 17명(고양시민 14명, 파주시민 3명)이 확진됐다.

대면 예배 참석자와 가족 등 61명을 검사해 17명이 양성 판정을 받았고 재난 문자를 발송해 예배 참석자와 접촉자에 대해 추가 검사를 진행 중이다.

시 보건 당국은 교회 전 구역을 방역 소독하고 집합금지 명령과 시설 폐쇄 조치 했다.

한편, 20일 오후 4시 기준 고양시에서 코로나19 확진 판정받은 감염자는 총 2711명이고, 고양시민 확진자는 2613명(국내 감염 2530명, 해외 감염 83명)이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr