홍남기 "부동산 가격 적정수준으로 회귀하는 조정 과정 거칠 것"

[아시아경제 나주석 기자] 홍남기 국무총리 직무대행은 20일 "부동산 가격이 적정 가격수준으로 회귀하는 게 맞다고 본다"고 말했다.

홍 총리대행은 이날 국회에서 진행된 대정부질문에서 용혜인 기본소득당 의원의 질문에 답변하는 과정에서 이같이 말했다.

그는 "지난해 부동산 가격 상승세가 높아 시장 불안이 너무 컸기 때문에 가격 하락을 말씀드리면 너무 지나쳐서 안정이 우선이라는 얘기를 했다"면서 "시장이 안정되면 주택가격이 제 실물 가치에 맞는 적정 수준을 찾아가는 조정 과정이 있을 것으로 생각이 된다"고 밝혔다.

이어 "10년 전 글로벌 금융위기를 겪었을 때 주택 가격이 상당 부분 이후에 하락했다는 점도 유념해 볼 필요가 있다"고 덧붙였다.

부동산 가격 상승세에 비춰 보유세 강화가 충분히 않다는 지적에 대해서는 반대 의견을 폈다. 홍 총리대행은 "(보유세는) 작년에 파격적으로 올랐다"면서 "정부가 올릴 수 있는 최대한의 규제를 가한 것"이라고 말했다. 이어 "공정가격 현실화도 있고 공시가격 오르는 것도 있어 정부가 생각하는 것보다 더 큰 충격으로 보유세 충격이 갔다"면서 "더 강하게 나가는 것이 과연 민심인지에 대해서는 짚어봐야 하지 않겠냐"라고 말했다.

한편 홍 총리대행은 용 의원의 기본소득 토지 배당 도입 검토 제안에 대해 "부작용이 있지 않을까 싶다"며 "쉽게 말씀드리는 어려울 것 같다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr