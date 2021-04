文대통령 '장애인의 날' 메시지 "함께 길을 찾아 함께 걸어가겠다"

SNS에 장애인의 날 메시지 올려…"어떻게 서로 손잡고 더 아름다운 세상 만들 수 있을지 생각해봤으면"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 20일 '장애인의 날'을 맞아 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 글에서 "함께 길을 찾아 함께 걸어가겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 "아름답고 가치 있는 삶은 함께 가는 길에서 모습을 드러낸다. 장애인의 날을 맞아, 우리가 함께 가는 길에서, 어떻게 서로 손잡고 더 아름다운 세상을 만들 수 있을지 생각해보았으면 좋겠다"고 말했다.

문 대통령은 "방역 상황에서 힘들게 견디고 계신 장애인들과 주위에서 돕고 계신 모든 분께 위로와 감사의 인사를 드린다. 활동지원과 돌봄이 확대되었지만, 여전히 부족할 것"이라며 "하루빨리 일상을 회복하실 수 있도록 보다 세심하게 노력하겠다"고 다짐했다.

문 대통령은 "어느 한 곳이 불편하다고 해서 삶 모두가 불편한 것은 아니다. 우리는 자주, 불편의 반대쪽에서 빛나는 성취가 태어나는 것을 목격한다. 장애인의 권리 보호와 삶의 격차를 줄이며, 한 사람의 가치가 온전히 발휘되는 사회를 만들겠다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr