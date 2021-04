[아시아경제 온라인이슈팀]

방송인 성유리가 여전한 유연성을 과시했다.

성유리는 최근 자신의 SNS 계정에 “아프지만 시원해”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 성유리는 검정색 운동복을 입고 스트랩을 이용해 다리를 뻗는 동작을 취하고 있다.

