환경부, 빈공장·공터 등폐기물 불법투기 우려지역 120곳 집중순찰

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정부가 불법폐기물로 인한 침출수 유출과 악취 등 환경오염피해를 예방하기 위해 빈공장, 공터 등에 대한 순찰에 나서고 있다.

19일 환경부는 한국환경공단 폐기물적정처리추진센터와 함께 폐기물 불법투기가 예상되는 우려지역 120곳을 선정해 집중적으로 순찰하고 있다고 밝혔다.

우려지역 120곳은 빈공장이 있는 산업단지와 휴·폐업한 재활용업체, 화물차량 접근이 쉬운 공터가 있는 지역 등이다. 환경부는 시세보다 높은 비용으로 부동산 임차와 대리로 계약한 것으로 의심되는 부동산 임차, 사람 왕래가 적은 지역 부동산 임차 등 정보를 파악해 순찰을 확대할 예정이다.

순찰 중에 불법투기 폐기물이 발견될 경우 해당 지방자치단체에 통보해 행위자와 운반자, 배출자, 현장 작업자 등 일련의 행위에 가담한 자들이 모두 처벌을 받을 수 있도록 조치할 계획이다.

한편 환경부는 폐기물 불법투기 예방과 다양한 대책 방안을 모색하기 위해 다음달 4일 정부세종컨벤션센터에서 토론회를 개최할 계획이다.

